«مستقبل وطن» بني سويف يطلق مبادرة للحد من كثافة الركاب في المواقف

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مبادرة لحل مشكلة تكدس المواطنين في مواقف المراكز ساعات الذروة يوميا، بالدفع بعدد من السيارات التي تتضمن ميكروباصات وأوتوبيسات 33 راكبا، لنقلهم إلى المدينة.

تشغيل تجريبي للمبادرة

أكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، أن المبادرة جرى تشغيلها منذ عدة أيام بشكل تجريبي، في مركزي سمسطا وإهناسيا، بهدف تخفيف الزحام وقت الذروة في المواقف ونقل الركاب من مواقف المراكز إلى المدينة العاصمة، تمهيدا للبدء في تعميمها على باقي مراكز المحافظة، بهدف تخفيف الزحام بالمواقف وقت الذروة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

متابعة خطوات تنفيذ المبادرة

كلف «العمدة»، الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالحزب في محافظة بني سويف، بمتابعة خطوات تنفيذ المبادرة في المراكز، اولًا بأول، حيث دفعت أمانة الحزب في مركز سمسطا، بـ5 سيارات 33 راكبا، و5 ميكروباصات، داخل موقف الركاب، للعمل على مدار اليوم، خاصة وقت الذروة لتخفيف الزحام.

الدفع بسيارات ركاب وقت الذروة

كما دفعت في مركز أهناسيا بـ10 سيارات ميكروباص، لتخفيف الزحام وقت الذروة.