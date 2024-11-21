الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3989 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط، وذلك في العدد رقم 46 مكرر في 19 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ الجامعتان التكنولوجيتان الآتيتان:

1- جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.

2- جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط.

ويجوز للجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة في نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعتين المشار إليهما هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تخضع الجامعتان التكنولوجيتان المشار إليهما لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، يكون لكل جامعة من الجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تضم الكلية التكنولوجية بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (2) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية.

وتضم الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (3) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه، إلى جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية.

ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وفقا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه.

وجاء في المادة السادسة من القرار، تخضع جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم، وتخضع جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لهما في موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمي 2025/2024.