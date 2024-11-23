خطأ شائع عند غسل الوجه.. تجنبه للحصول على بشرة صحية

غسل الوجه بطريقة صحيحة والعناية بالبشرة من العادات التي يسعى الجميع لمعرفتها خاصة السيدات، التي يطبقن روتينا شبه يومي للحفاظ على بشرتهن نقية ولامعة، وبالتالي إظهار أنوثتهن وجمالهن.

وعلى الرغم من أهمية اتباع روتين مُعين للعناية، فإن بعض النساء قد تقعن في خطأ خطير خلال غسل الوجه، يُؤدي إلى زيادة مشكلات البشرة وليس حلها.

خطأ شائع عند غسل الوجه

من أشهر الأخطاء التي تقع فيها النساء عند غسل وجهها استخدام أدوات قاسية، حسب حديث الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، التي حذرت من هذا الخطأ، مُوضحة أنه يؤدي إلى تفاقم مشكلات البشرة: «غسل الوجه جزء من الروتين اليومي والمفروض أنه بيساعد تكون البشرة أكثر إشراقًا وصحة، ولكن استخدام الفرش وأجهزة الكشط مع درجة حرارة المياه العالية بيدمر البشرة».

أخطاء أخرى عند غسل الوجه

وأوضحت «سند»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من الأخطاء عند غسل الوجه قد تؤثر عليه، منها الإفراط أو التقليل في غسل الوجه، فالإفراط في التنظيف باستخدام منتجات وأدوات قاسية والفرك العنيف هو أحد أكبر المحظورات الذي يمكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد وخسارة الزيوت الطبيعية الواقية في الوجه، ما يساهم في حدوث الجفاف والأكزيما وحتى حب الشباب.

وأضافت، أن التقليل كذلك من غسل الوجه يؤدي إلى جفاف البشرة، بحسب «سند»: «لازم غسل الوش يكون وسط، ويبقى حوالي من مرتين إلى تلات مرات يوميًا ولمدة لا تقل عن دقيقتين».

وأضافت أن غسل الوجه يجب أن يكون بعد استخدام مزيل مكياج ثم غسول الوجه، وليس العكس، وأكدت أنه إذا حدث عكس ذلك تتراكم الجراثيم على الوجه، ما يتسبب في انسداد المسام وظهور البقع، ومن الأخطاء أيضًا عدم ترطيب بشرتك أو السماح لها بالجفاف، ولاكتفاء بالتنظيف فقط، مؤكدة أن ذلك يعمل على إلحاق ضرر كبير بالوجه.

نصائح للعناية بالبشرة

وأضافت أنه يمكن العناية بالبشرة من خلال اتباع بعض النصائح، منها: