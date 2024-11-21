بعد تفعيلها مجانا.. تفاصيل خدمة «إنستاباي» لتحويل أموال المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي، بشكل رسمي، أمس، بدء العمل على إطلاق خدمة التحويل عبر «إنستاباي» من الخارج لحظيا للمواطنين المصريين في الخارج، ما سيوفر الكثير عليهم، ولضمان توصيل النقود بشكل رسمي وسهل من الخارج إلى ذويهم في مصر، بدلا من السماسرة أو أو إرسال النقود مع الأشخاص.

تحويل الأموال من الخارج بشكل لحظي

وأوضح البنك المركزي، أنه عقب تفعيل الخدمة سيكون لدى المصريين في الخارج إمكانية تحويل الأموال إلى مصر بشكل لحظي، حيث يمكن إرسال النقود إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة في الوقت الحالي من الخدمة التي بدأ تشغليها تجريبيا، وسيتم تعميمها قريبا من خلال الاتجاه إلى أقرب شركة تحويل الأموال، وطلب خدمة «التحويل الحظي» إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.

التسجيل في خدمة «إنستاباي» من الخارج

كشف تطبيق «إنستاباي»، أنه يمكن للمصريين في الخارج التسجيل في خدمة InstaPay أثناء وجودهم خارج مصر، لكن يجب عليهم التأكد من استخدام رقم هاتف محمول مصري، ومن إرسال رسالة التسجيل من نفس رقم الهاتف المحمول الذي تم بتسجيله لدى البنك.

ويمكن تنفيذ معاملاتك المالية لحظيا بين البنوك المصرية من خارج مصر، من خلال اتباع خطوات التسجيل، والتأكد من أن رسالة التأكيد يتم إرسالها من رقم الهاتف المصري المسجّل في البنك، وأن يعمل من خارج مصر، من أجل إرسال رسالة التأكيد.