رسالة جديدة من «إنستاباي» إلى ملايين العملاء.. «تجنب سرقة بياناتك»

نشر تطبيق «إنستاباي»، التابع لإشراف البنك المركزي المصري، رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إلى ملايين العملاء، الذين يستخدمون التطبيق لإجراء معاملاتهم المالية، وتحويل الأموال بين الحسابات البنكية داخل مصر.

وأكد «إنستاباي»، في منشوره، ضرورة عدم التساهل في مشاركة البيانات السرية مع أي شخص، لتجنب تعرض أموالهم المودعة في البنوك لعمليات السرقة والقرصنة.

كيفية تنزيل تطبيق إنستاباي

ووفقا لمنشور حديث على صفحة إنستاباي بموقع «فيسبوك»، فإن تنزيل التطبيق وتحديثه يتم من خلال المتاجر الرسمية للتطبيقات على الهاتف مثل جوجل بلاي Google Play أو آب ستور APP Store، وذلك لتجنب تعرض الهاتف المحمول لفيروسات مع تحميل التطبيق من متاجر غير موثوقة، واختراق الحسابات البنكية من خلاله سرقة معلومات مهمة، مثل كلمات المرور المحفوظة على ذاكرة الهاتف.

ونصح «إنستاباي» بعدم التفاعل مع أي مكالمات هاتفية أو رسائل قصيرة تطلب من مستخدمي التطبيق وعملاء البنوك بيانات سرية، خاصة المدونة على البطاقات البنكية.

وكتبت الصفحة الرسمية للتطبيق: «حافظ على سرية بياناتك، وخليك متأكد أن إنستاباي لن يطلب منك بياناتك الشخصية أو البنكية سواء عن طريق التليفون، الرسائل النصية، أو وسائل التواصل الاجتماعي».

رابط تنزيل تطبيق إنستاباي

وأرشد التطبيق الرسمي لتحويل الأموال بين الحسابات البنكية المختلفة والأكثر سهولة في الاستخدام بمصر، إلى رابط لموقع موثق يمكن من خلاله تنزيل إنستاباي.