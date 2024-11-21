عاجل.. موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي لكل المواطنين.. «باق أيام»

أيام قليلة تفصلنا عن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي2024 ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5 لكافة المواطنين، وتحديدًا بعد 5 أيام من اليوم، لتبدأ الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر، إذ أن منذ يوم 7 نوفمبر الماضي بدأ المواطنين من ذوي الهمم فقط التقديم على الحجز ويستمر حتى يوم 25 نوفمبر.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل بعدد 78 ألفا و730 وحدة سكنية، تنقسم بين وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المحافظات، ووحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهر لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد مصروفات إدارية بـ355 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز سواء 20 ألف جنيه للمحافظات أو 30 ألف جنيه للمدن الجديدة عن طريق مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، وبعد ذلك التسجيل على موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

نظام شقق الإسكان الاجتماعي

وشقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري إذ أنه لا يُسمح بالدفع نقدًا، وتكون الفائدة لمحدودي الدخل 8% سنويًا، فيما تكون لمتوسطي الدخل 12% سنويًا.