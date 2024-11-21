وزير الإسكان ومحافظ دمياط يتفقدان سير العمل بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، سير العمل بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد «الشربيني» عددا من مشروعات توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمحافظة، ورافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

الشربيني يوجه بالتحرك الفوري لتقييم الوضع الراهن للمحطة

ووجه وزير الإسكان، بالتحرك الفوري لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والانتهاء من التقرير خلال 48 ساعة للعرض على الوزير.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، مشروع تطوير وإعادة تأهيل طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 متر للحارة بإجمالي 10.7 متر للاتجاه الواحد، إضافة إلى حارة خدمة بعرض 3 أمتار بالاتجاه من دمياط إلى بورسعيد وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، ليصبح العرض الكلي للطريق 29.5 متر، بجانب أعمال الكهرباء والزراعة وصرف الأمطار وتطوير المدخل.

الالتزام باتباع الإجراءات القياسية في الإدارة والتشغيل

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية في الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.