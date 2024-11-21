«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل بعدد من المبادرات الإنسانية

احتفلت وزارة الداخلية، باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام، إذ قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من «مدارس الأطفال "أصحاء – ذوي احتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام أصحاء – ذوي احتياجات خاصة – مستشفيات الأطفال» وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان.

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لاسيما الاهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمني لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعي أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة في هذا الصدد.

ونظمت وزارة الداخلية، زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وفي هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم احتفالية بمقر اتحاد الشرطة الرياضي لعدد (50) طفل نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروضا موسيقية وفقرات ترفيهية وجرى توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الأطفال الأيتام والمشرفين عليهم.

كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لعدد (30) طفلا من طلبة المدارس الابتدائية بالجيزة، وذلك للتعرف على دور رجال المرور في تنظيم حركة المرور وتقديم يد العون والمساندة لكافة المواطنين بمختلف المواقف والظروف على الطرق فضلاً عن تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور بهدف زيادة الوعي المروري لدى الأطفال لخلق جيل جديد لديه ثقافة مرورية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد (50) طفلا من طلبة المدارس بالقاهرة، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

كما اضطلع قطاع الرعاية الاجتماعية بتنظيم يوم ترفيهي بنادي الفروسية بالفسطاط لعدد (100) طفل من طلبة المدارس بالقاهرة والذي يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية والذي يستقبل كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية، وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهم.

وقام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة باستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمستشفيات الشرطية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم 20/11/2024 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً)، فضلاً عن استقبال وفدي من (المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

اطلع خلالها أعضاء الوفدين على أبرز الجهود التي تقدمها الوزارة في تقديم أوجه الرعاية الطبية للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لأعضاء وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان «نساء» لتقديم هدايا عينية للنزيلات وأطفالهن احتفالاً بتلك المناسبة.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، إذ أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.