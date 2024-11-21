رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور التاريخي لمصر تجاه قضايا المنطقة

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.

جبالي يهنئ رئيس البرلمان العربي

في مستهل اللقاء، قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لمحمد أحمد اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مشيداً بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية والعمل البرلماني العربي المشترك، مؤكدًا أكد حرص مجلس النواب المصري على دعم البرلمان العربي في أداء دوره في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.

من جانبه، ثمن «اليماحي» الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية ومجلس النواب المصري في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز أعمال البرلمان العربي، مؤكداً على الدور المصري الريادي والتاريخي تجاه قضايا المنطقة العربية.