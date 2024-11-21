مصرع مسن في حادث مروري بالجيزة

لقي مسن مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره نهر الطريق بدائرة قسم الهرم، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطاراً من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه مصرع مسن على المعاش في حادث تصادم بدائرة القسم. على الفور، انتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والنقيب أحمد عباده، معاون المباحث، إلى مكان الحادث.

وتبين أنه أثناء عبور أحمد ع. (71 سنة) نهر الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية، قيادة خالد ش. (50 سنة)، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.