بعد قليل اجتماع البنك المركزي للفصل في سعر الفائدة.. تثبيت أم تخفيض؟

يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة، القرار الذي سيسفر عنه تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي، وتنعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة الفائدة على الإيداع والاقراض، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي المصري.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي في أكتوبر 2024

قررت لجنة السياسة النقدية خلال آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في الـ17 من أكتوبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، ليسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب قرار اجتماع البنك المركزي السابق

أوضح البيان الرسمي الذي أعقب اجتماع البنك المركزي المصري السابق، أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كما هي، يعد انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

اجتماع البنك المركزي والتضخم في سبتمبر 2024

وفقا لتصريحات خاصة للدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، فإن من أبرز محددات القرار الذي سيتم اتخاذه الليلة خلال اجتماع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة، معدل التضخم الأساسي، والذي تراجع إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 25% في سبتمبر 2024.

سعر الفائدة وانخفاض التضخم الشهري

ولفت إلى أن ما أعلنه البنك المركزي منذ أيام، بشأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.