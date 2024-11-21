اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير لتحديد سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها قبل الأخير خلال العام الجاري 2024، اليوم الخميس، وذلك بشأن مناقشة ومراجعة سعر الفائدة الحالي، وسط توقعات كبيرة من الخبراء بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم.

توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن سعر الفائدة

وتشير توقعات عدد كبير من الخبراء بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، بالإبقاء وتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس 20-11-2024.

نتائج اجتماع البنك المركزي السابق

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق، والذي عُقد في السابع من شهر أكتوبر الماضي، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

وحسب المواعيد الرسمية المعلن من خلال البنك المركزي المصري منذ بداية العام، فإن البنك المركزي عقد 6 اجتماعات على مدار 2024 وحتى الآن لمناقشة سعر الفائدة، ويُعد اجتماع اليوم هو السابع وقبل الأخير، ويتبقى اجتماعا واحدا أخيرا خلال العام الجاري، سيُعقد في 26 من شهر ديسمبر المقبل.