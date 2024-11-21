«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة.. شبورة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلاً وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للبرودة على الأنحاء كافة.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا

أما بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس غدا الجمعة، أوضحت الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024

وتأتي درجات الحرارة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024 على مدن ومحافظات الجمهورية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

- القاهرة: العظمى 26 والصغرى 18.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 والصغرى 18.

- 6 أكتوبر: العظمى 25 درجة والصغرى 14.

- بنها: العظمى 25 والصغرى 17.

- دمنهور: العظمى 23 والصغرى 16.

- وادي النطرون: العظمى 27 والصغرى 16.

- كفر الشيخ: العظمى 25 والصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 25 والصغرى 16.

- شبين الكوم: العظمى 26 والصغرى 16.

- طنطا: العظمى 26 والصغرى 16.

- دمياط: العظمى 25 والصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 25 والصغرى 16.

- الإسماعيلية: العظمى 27 والصغرى 15.

- السويس: العظمى 27 والصغرى 15.

- العريش: العظمى 26 والصغرى 14.

- رفح: العظمى 25 والصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 27 والصغرى 14.

- نخل: العظمى 25 والصغرى 8.

- كاترين: العظمى 19 والصغرى 7.

- الطور: العظمى 26 والصغرى 19.

- طابا: العظمى 25 والصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 27 والصغرى 19.

- الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 15.

- العلمين: العظمى 26 والصغرى 14.

- مطروح: العظمى 27 والصغرى 15.

- السلوم: العظمى 26 والصغرى 14.

- سيوة: العظمى 26 والصغرى 13.

- رأس غارب: العظمى 27 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 28 والصغرى 18.

- سفاجا: العظمى 28 والصغرى 18.

- مرسى علم: العظمى 27 والصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 28 والصغرى 19.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 21.

- أبو رماد: العظمى27 والصغرى 19.

- رأس حدربة: العظمى 25 درجة والصغرى 21.

- الفيوم: العظمى 26 والصغرى 14.

- المنيا: العظمى 27 والصغرى 12.

- بني سويف: العظمى 26 والصغرى 13.

- المنيا: العظمى 27 والصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 26 والصغرى 12.

- سوهاج: العظمى 27 والصغرى 13.

- قنا: العظمى 28 والصغرى 13.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 28 والصغرى 14.

- الوادي الجديد: العظمى 27 والصغرى 12.

- أبو سمبل: العظمى 28 والصغرى 16.