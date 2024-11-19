شبورة مائية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب «سيناء، والبلاد»، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وتتكون شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتكون فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا ما يلي:

- القاهرة: العظمى 25 - الصغرى 17.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 - الصغرى 15.

- 6 أكتوبر: العظمى 26 - الصغرى 15.

- بنها: العظمى 24 - الصغرى 17.

- دمنهور: العظمى 23 - الصغرى 16.

- وادي النطرون: العظمى 25 - الصغرى 16.

- كفر الشيخ: العظمى 23 - الصغرى 15.

- المنصورة: العظمى 23 - الصغرى 16.

- شبين الكوم: العظمى 24 - الصغرى 16.

- طنطا: العظمى 24 - الصغرى 16.

- دمياط: العظمى 23 - الصغرى 18.

- بورسعيد: العظمى 24 - الصغرى 17.

- الإسماعيلية: العظمى 26 - الصغرى 16.

- السويس: العظمى 25 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 24 - الصغرى 13.

- رفح: العظمى 23 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 25 - الصغرى 17.

- نخل: العظمى 24 - الصغرى 09.

- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 07.

- الطور: العظمى 26 - الصغرى 16.

- طابا: العظمى 24 - الصغرى 15.

- شرم الشيخ: العظمى 27 - الصغرى 21.

- الإسكندرية: العظمى 23 - الصغرى 15.

- العلمين الجديدة: العظمى 22 - الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 22 - الصغرى 13.

- السلوم: العظمى 20 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 23 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 28- الصغرى 17.

- مرسى علم: العظمى 27 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 21.

- حلايب: العظمى 27 - الصغرى 22.

- أبو رماد: العظمى 29 - الصغرى 21.

- رأس حدربة: العظمى 28 - الصغرى 21.

- الفيوم: العظمى 26 - الصغرى 15.

- بني سويف: العظمى 26 - الصغرى 14.

- المنيا: العظمى 26 - الصغرى 14.

- أسيوط: العظمى 27 - الصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 27 - الصغرى 13.

- قنا: العظمى 27 - الصغرى 14.

- الأقصر: العظمى 27- الصغرى 14.

- أسوان: العظمى 27- الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 27 - الصغرى 11.

- أبو سمبل: العظمى 28 - الصغرى 15.