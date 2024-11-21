قافلة إرشادية بقرية العجوزين في كفر الشيخ لتوعية المزارعين بطرق اختيار أصناف القمح

أطلقت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قافلة إرشادية إلى قرية العجوزين بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان «تحديد الاحتياجات السمادية والتقاوي والأصناف المناسبة للمحاصيل الشتوية - تربية الإنتاج الحيواني والداجني»، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

الحديث عن كيفية التعرف على العمليات الزراعية

وخلال القافلة الإرشادية جرى الحديث عن كيفية التعرف على العمليات الزراعية، ومواعيد الزراعة، واختيار الأصناف، وتحديد كمية التقاوي لمحصول القمح، وتم التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين وكيفية التغلب عليها، كما تم التحدث عن الأهمية الاقتصادية لإنتاج الدواجن في سد الفجوة من البروتين الحيواني، وإنتاج اللحم، وإقامة المشروعات الصغيرة، وكيفية عمل دراسة الجدوى، وإدارة مشروعات الدواجن.

واستمع المحاضرون إلى تساؤلات المزارعين بقرية العجوزين، وأهم الشكاوى التي تواجههم، وكيفية التغلب على تلك المعوقات، بغرض زيادة الإنتاجية.

تفعيل الدور المجتمعي لكلية الزراعة

ومن جانبه، أكد يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة، أنّ القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وهذه القوافل الإرشادية يتم تنظيمها بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار دور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية الزراعة، وتفعيلًا للدور المجتمعي للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدني، ودورها في تنمية القطاع الزراعي.