42 حزبا سياسيا يرحبون بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق

عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن هذا القرار يمثل دفعة قوية نحو الانتصار لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وانتصار للقضية الفلسطينية التي لطالما تدفع فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائها من أصحاب الأرض للحصول على الحد الأدنى من الحق الإنساني والوجودي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

«تحالف الأحزاب» يحذر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة

قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت كافة المسارات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إلا أن التعنت الإسرائيلي سار على منهجه الدموي دونما توقف، ودون الالتفات لدعاوى السلام، وهو ما عزا بإعلان مصر في مايو الماضي، الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل الغاصب أمام محكمة العدل الدولية.

الأحزاب المصرية

لفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه على الرغم من هذا القرار التاريخي، الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، إلا أن تطبيق القرار، دون أن يكون على الورق وألا يكون رادعا، من شأنه أن يحقق جزءا العدالة وأن يكون بمثابة حائط الصد أمام كل من تسول له نفسه تخطي قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام خصوصية البلدان وعدم التدخل في شئون الآخر وعدم تخطي قواعد الحرب المعهودة وفقا للقانون الدولي، لاسيما وأن محكمة العدل الدولية، كانت قد أمرت مرارا في وقت سابق ، وآخرها في 24 مايو المنصرم بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري «فورا» في رفح، إلا أن القرار لم يلق قبولا لإسرائيل ولم يمثل رادعا لهم.

تيسير مطر: على أمريكا وقف الدعم لإسرائيل

عبر النائب تيسير مطر، عن تعجبه من استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للكيان المحتل على الرغم من مواصلة جرائمه اللا إنسانية وبخاصة بعد أن استخدمت الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القرار حصل على موافقة 14 دولة إلا أن أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال تدعم مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، حديثه بالقول: إنه آن الأوان على المجتمع الدولي أن يتحمل عقبى استمرار الجرائم الإسرائيلية والتي تستهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة والتي ستكون انعكاسات شديدة الوطأة إقليميا ودوليا، على كافة المسؤوليات، والرئيس السيسي حذر مرارا من مغبة توسيع نطاق الحرب وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل.