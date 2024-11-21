«الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين

تضرب وزارة الداخلية مؤخرًا بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية وغير المرخصة؛ التي تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج، وتسفير المواطنين بشكل غير قانوني، بغرض النصب على المواطنين واستنزاف أموالهم عبر استخدام أساليب احتيالية لاستقطابهم، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.

طرق استقطاب المواطنين

وشكلت وزارة الداخلية فرقًا أمنية من الأمن العام والأموال العامة وقطاع السياحة لتعقب تلك الشركات فى كافة المحافظات، وتبين أن معظم ممارسي هذه الأنشطة مجرد محتالين، يتخذون من شقق مؤجرة مقرات لممارسة أنشطتهم الإجرامية، حيث يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع كروت دعاية خاصة فى القرى والمناطق الشعبية.

ضبط 100 شركة وهمية

وأسفرت حملات وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عن ضبط ما يقرب من 100 شركة وهمية لتسفير المواطنين للخارج في مختلف المحافظات، مدعية توفير فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط القائمين على إدارتها، ومصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات.

ومن أبرز ما تم ضبطه، نجاح الأجهزة الأمنية أمس في ضبط 7 شركات عقب تأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أنها تعمل «بدون ترخيص» لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات «دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي».

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات

وسبق وأعلنت وزراة الداخلية عن قيام قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية بـ17 محافظة، لمزاولتهم الأنشطة السياحية «بدون ترخيص».

كما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عمل 5 شركات «بدون ترخيص» لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة وصور لجوازات سفر وأختام شركات ومجموعة من كروت الدعاية، وإيصالات تسليم نقدية وكشوف بيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم وصور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير للمواطنين

حملات الوزارة ترافقت مع تحذيرات مشددة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الشركات خاصة مع اقتراب موسم الحج، بالإضافة إلى مواسم العمرة، حيث تستغل هذه الشركات رغبة المواطنين البسطاء في أداء فريضة الحج في استقاطبهم النصب والاحتيال عليهم، وهو ما ينجم عنه تعرضهم للنصب والاحتيال بخلاف تعرضهم لمصاعب ومشاكل لا حصر لها، كما طالبت الوزارة بضرورة أن يسلك المواطنين الطرق المشروعة للسفر من خلال الشركات المرخصة.