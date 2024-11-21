الأحد المقبل.. انطلاق مؤتمر مستقبل الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج

تشهد جامعة سوهاج انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للابتكار تحت عنوان «مستقبل الابتكار وريادة الأعمال»، وذلك يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

دفع عجلة التقدم وعمليات التنمية

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة ملتزمة بمواصلة جهودها لدعم الابتكار وريادة الأمال، باعتبارهما محورين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لدفع عجلة التقدم واستمرار عمليات التنمية، مضيفاً أن المؤتمر ينطلق في نسخته الرابعة ليكون بمثابة منتدى أكاديمي لتبادل المعرفة والنتائج من الناحية النظرية، ومنهجية وتطبيقات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

تسليط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر سيكون بمثابة لقاء لرجال الصناعة مع أصحاب الأفكار بهدف تحويلها إلى مشروعات ناشئة بمشاركة الجامعة، مضيفا أنه لا بد من تسليط على المبتكرين ورواد الأعمال الناجحين، ونشر الوعي بأهمية هذه المجالات.

تكريم العشرة الأوائل بالمؤتمر

وأشار الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، إلى أن المؤتمر سيعقد لأول مرة بالتعاون مع نقابة المخترعين، على أن يتم تكريم العشرة الأوائل بالمؤتمر، وتصعيد الابتكارات والبحوث الفائزة بالمشاركة بالمعارض الدولية.