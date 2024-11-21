هل يؤثر نقص فيتامين د على الجسم؟.. استشاري يكشف مفاجأة

فيتامين د من أهم الفيتامينات التي تساعد على صحة الهيكل العظمي والعضلي للجسم، فهو يلعب دورا رئيسيا في توازن الكالسيوم في الجسم، وذلك يكون من خلال زيادة كفاءة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء الدقيقة، ولكن من الممكن أن يؤثر نقصه على صحة الجسم، وقد يؤدي أيضا إلى الإصابة بالأمراض المختلفة.

يحدث نقص فيتامين د في الجسم نتيجة انخفاض مستوى الفيتامين في الدم عن المعدل الطبيعي، ما يؤثر سلباً على الصحة العامة للشخص، وخاصة صحة العظام والعضلات، حيث يعاني حوالي ما يقرب من مليار شخص في العالم من نقص فيتامين «د»، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

فوائد فيتامين د

يلعب فيتامين د دورا رئيسيا في التخلص من هشاشة العظام وده لأنه يعد المفتاح الأساسي لامتصاص الكالسيوم في الجسم، لذلك في حال نقصه يصبح تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لا قيمة لها إطلاقًا، وفقا لما ذكرته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية، خلال حديثها لـ«الوطن».

يمكن الحصول على فيتامين د من خلال طرق مختلفة، حيث تعد الشمس هي المصدر الرئيسي للحصول عليه، ولكن بشرط أن تكون مائلة أي ذلك في الوقت الذي يتراوح من 9 إلى 11 صباحًا، أو من 4 إلى 5.5 عصرًا، بحسب «ليندا».

أطعمة عديدة يمكن لأشخاص الحرص على تناولها يوميا للحصول على فتيامين د في الجسم وتجنب نقصه ومنها الأسماك مثل التونة والسلمون وأيضا تناول الحليب، اللحوم الحمراء، فضلا عن تناول المكسرات، وذلك نظرا لاحتوائها على «أوميجا 3»، وتناول الكبدة، وكذلك الحرص على صفار البيض، بالإضافة إلى بعض حبوب الإفطار، مثل الفول المدمس.

تجنب الإفراط في فيتامين «د»

ورغم الفوائد العديدة التي يمد بها فيتامين «د» الجسم إلا أن وزارة الصحة والسكان حذرت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، من الإفراط في استخدامه، وذلك لأن تناول المكملات الغذائية وتناول فيتامين د من خلال مكملات الفيتامنيات قد يسبب الإصابة بالتسمم نتيجة ارتفاع النسبة المخزنة في الدهون، كما أنه قد يؤدي إلى الغثيان والقيء والضعف، لذلك من الضروري تناوله بعد استشارة الطبيب.