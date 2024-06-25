تحذير عالمي من انتشار إنفلونزا الطيور بين البشر.. «تجنب الحليب البقري»

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بين البشر، خاصة بعد تفشيه بين الماشية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار حالة من القلق بين علماء الفيروسات، مؤكدين أن «مستوى القلق أكبر مما يبدو على السطح» وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أجريت العديد من الاختبارات على الماشية المصابة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين أن حليب الأبقار المصابة بفيروس إنفلونزا الطيور يحتوي على عدد ضخم من الجزيئات الفيروسية، التي يمكنها البقاء على قيد الحياة لساعات طويلة في الحليب، وهو ما يثبت احتمالية انتقال الفيروس بين الأبقار والحيوانات وحتى البشر.

وحسب دراسة أجراها العالم الأمريكي من أصل بولندي مارتن بير، الحائز على جائزة نوبل للفيزياء عام 1995، فإن هناك ما يقرب من 80 ماشية في 9 ولايات مصابة بإنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أن تفشي المرض يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، لكن الآثار العالمية كبيرة، وهو ما يجعله مصدر قلق لمنظمة الصحة العالمية.

علاقة الإنفلونزا الطيور بالماشية

اكتشف العلماء أن فيروس إنفلونزا الطيور له صلة فريدة بالغدد الثديية للأبقار، وهو ما يعني أنه عندما تصاب الماشبة بالعدوى يستهدف الفيروس الخلايا المبطنة لغدد الحليب، مما يسبب الالتهاب والتكاثر، مما يفسر سبب ظهور أعراض تنفسية خفيفة على الأبقار المصابة بالفيروس، ويثير مخاوف بشأن سلامة الحليب من الأبقار المصابة بالفيروس.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك ولايات سجلت إصابة بعض الماشية المنتجة للألبان بإنفلونزا الطيور، إلا أن الخطر لا زال ضئيلا بالنسبة لانتقاله بين البشر بهذه الطريقة، ولكن لابد من الحذر عند التعامل مع هذه الماشية المصابة، مشيرًا إلى أن فيروس إنفلونزا الطيور، يتمتع بالقدرة على البقاء لفترات طويلة من الزمن.

وأوضح «بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور هم العاملون فى مزارع الدواجن، أو الذين يتعرضون للطيور المصابة مباشرةً، أو الشخص الذي يأكل الدواجن أو البيض غير المطبوخ جيدًا، وأيضًا الأطقم الطبية الذين يتعاملون مع المرضى، والمخالطون الذين يعتنون بالمصابين من الأسرة.

نصائح لتدنب الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور

لابد من تجنب التعرض للحيوانات المريضة أو الميتة نتيجة الإصابة بإنفلونزا الطيور، بما في ذلك الطيور البرية والدواجن والطيور الأليفة الأخرى وغيرها من الحيوانات البرية أو الأليفة والأبقار، وتجنب التعرض لبراز الحيوانات، أو القمامة، أو اللبن غير المبستر أو المواد التي جرى لمسها أو بالقرب منها طيور أو حيوانات أخرى مشتبه فيها أو مؤكد إصابتها بفيروس A(H5N1) ، ويجب عدم شرب اللبن البقري إلا بعد الغليان التام، كما أنه يجب على الأشخاص ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة والموصى بها عند تعرضهم لحيوانات مصابة أو مشتبه في إصابتها.