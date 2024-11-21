الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة.. وارتقاء 70 شهيدا في غارة على بيت لاهيا

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن قطاع غزة بكل محافظاته يتعرض لغارات متتالية من الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفارق أجواء قطاع غزة، ومن المسيرات التي تطلق النيران والقنابل تجاه تجمعات الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء، معظمهم من شمال قطاع غزة.

ارتقاء شهداء وإصابة آخرين في غزة

وأضاف «جبر»، خلال رسالة للقناة، أن مسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عدة تجاه مجموعة من الفلسطينيين في حي الرمال بشارع الجلاء، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأكد «جبر»، أن الطائرات المسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين في جباليا، ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة عدد آخر، فيما شهد شمال قطاع غزة منذ ساعات الفجر قصفا عنيفًا، أدى لتدمير المربعات السكنية في محيط مستشفى كمال عدوان بمدينة بيت لاهيا أقصى الشمال، ما أدى إلى ارتقاء 70 شهيدًا في هذه الغارة، بالإضافة إلى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا أقصى الشمال.

استشهاد 10 أطفال بمنزل في حي الشيخ رضوان

وأشار «جبر»، إلى أن الاحتلال استهدف منزلا بحي الشيخ رضوان، ما أسفر عن استشهاد 10 أطفال، بالإضافة إلى قصف في جنوب قطاع غزة، نفذته الطائرات المروحية الإسرائيلية مستهدفة إحدى خيم النازحين، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين.