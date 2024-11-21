فريق حكومي بعقول تكنولوجية.. سبب اختيار مؤسس OpenAI في إدارة ترامب

بعد دخول قطب التكنولوجيا إيلون ماسك عالم السياسة، أعلن دانيال لوري عمدة سان فرانسيسكو عن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة أوبن للذكاء الاصطناعي كرئيس مشارك لفريقه الانتقالي، مما يشير إلى تحوّل جديد في المشهد السياسي نحو دمج العقول التكنولوجية في صنع القرار.

دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل البلاد

وتعتبر القرارت الجديدة التي يتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ودائرته المقربة نحو تعيين رجال التكنولوجيا في صنع القرارات السياسية، يعكس أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تشكيل مستقبل البلاد والسياسات، وسط ترقب لكيفية تأثير هذه الخطوة على مشروعات وخطط أمريكا المستقبلية فبعد أن كان الجميع مندهش من انضمام رجل التكنولوجيا ماسك لعالم السياسة جاء دانيال لوري عمدة سان فرانسيسكو المنتخب في الولايات المتحدة، وأعلن عن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، كرئيس مشارك لفريقه الانتقالي.

رجل ديمقراطي في حكومة جمهورية

ونشرت الصحف الأمريكية المحلية تقارير توضح أن ألتمان قدّم تبرعات مالية لدعم مرشحين ديمقراطيين خلال الدورة الانتخابية الحالية، وفي عام 2018، تبرَّع ألتمان بمبلغ 500 دولار لعمدة سان فرانسيسكو الحالي، وأشارت وال أستريت إلي قاعدة بيانات تمويل الحملات الانتخابية في المدينة لتأكيد التبرعات.

وأكد لوري أنه بحاجة إلي مساعدة ألتمان في معالجة العديد من القضايا داخل المدينة أبرزها قضايا التشرد والفقر، وجاء هذا التصريح في إطار استعداد لوري لتولّي مهامه الرسمية، وعبّر ألتمان في بيان عن تحمّسه لهذه الخطوة.

دعم من رجال التكنولوجيا

وبعد فوزه في الانتخابات صرح لوري أن أمريكا ستظل موطناً للذكاء الاصطناعي، وترحب برواد الأعمال والمبتكرين في سان فرانسيسكو، ومن المعروف عن دانيال لوري إنه يتلقى بشكل مستمر دعماً من الكثيرين في مجتمع التكنولوجيا ، بالإضافة إلى حصوله علي تبرعات كبيرة من مؤسس واتساب، جان كوم، والمستثمرين جوناثان جانز وأوليج نودلمان، بحسب ما نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

خلافات بين ألتمان وماسك

وجاء تعين ألتمان بعد خطوة استباقية من ترامب بتعيين ماسك وزيرًا لوزارة الكفاءة الحكومية، ورغم دخولهم مجال السياسة إلا أن هناك أختلاف بين ماسك وألتمان، فالأول يناصر الحزب الجمهوري والآخر يدعم الحزب الديمقراطي، في وقت احتدم بينهما الخلاف في السوق التقني، وخاصة الذكاء الاصطناعي، كما أن خلافاتهما وصلت إلى ساحات القضاء.