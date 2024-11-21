جامعة بنها الأهلية تطلق مبادرة «وعي» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

أطلقت جامعة بنها الأهلية مبادرة «وعي» بهدف زيادة التوعية المجتمعية بقضايا ثقافية واجتماعية وصحية وتوعوية مختلفة، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

إطلاق مبادرة وعي

شملت الندوة الافتتاحية المخصصة لإطلاق المبادرة، العديد من المحاضرات التوعوية حيث قدم اللواء وائل شوقي مستشار العلاقات الخارجية والدولية لمؤسسة حياة كريمة محاضرة عن القضية الفلسطينية ودور مصر الداعم لها، كما قدمت الدكتورة هند جلال نائب رئيس قطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة حياة كريمة محاضرة تعريفية عن دور مؤسسة حياة كريمة، بجانب محاضرة تعريفية عن خدمات المجلس القومي للمرأة قدمتها الدكتورة شيرين بركات مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية.

ومن جانبها قدمت الدكتورة رانيا الكيلاني أستاذ علم الاجتماع الثقافي محاضرة عن تنمية الوعي وانعكاسه على تنمية المجتمع، كما شملت الندوة تقديم عرض توعوي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قدمته الدكتورة مروة صبري الباحثة ومنسقة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، كذلك محاضرة عن مخاطر التعاطي والإدمان على الفرد والمجتمع قدمها الدكتور محمد مصطفى خبير الطب الشرعي والسموم بمصلحة الطب الشرعي.

إطلاق المبادرات المجتمعية

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، على أن الجامعة حريصة على إطلاق المبادرات المجتمعية كونها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتعد أداة فعّالة لنشر الوعي بين الأفراد حول قضايا حيوية تؤثر على حياتهم اليومية ومستقبلهم.

مضيفًا أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز القيم وتنمية الوعي لدى أبنائنا الطلبة والمجتمع.

وأشار الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إلى أن المبادرة تتضمن 5 حملات توعوية تمتد على مدار 5 أسابيع،وتشمل موضوعات فنية وثقافية بجانب أخرى تتعلق بالصحة الوقائية ومكافحة الإدمان، ورفع الوعي بحقوق المرأة، والتوعية بأهمية التحول الرقمي بجانب التأكيد على احتياجات وحقوق ذوي الهمم.