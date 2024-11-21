رئيس الوزراء: نتوقع عودة حجم إنتاج حقل «ظهر» كما كان قبل الأزمة بحلول منتصف 2025

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن المشكلة التي واجهت الحكومة فيما يتعلق بحقل غاز ظهر، والتي تمثلت في التأخر عن سداد مستحقات الشركة الإيطالية، ما تسبب في التوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، مشيرًا إلى أنه في ضوء التزام الدولة بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة لمصر التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل

أضاف «مدبولي» في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر بنهاية العام الجاري عودة الحفار الرئيسي الذي يساهم في استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.

وأوضح رئيس الوزراء: «نتوقع قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة، وهذا سيُفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة تصدير الغاز».