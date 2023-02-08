وزير البترول: حقل ظُهر نموذج ملهم لمشروعات الإنتاج.. ومعدلات إنجازه غير مسبوقة عالميا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظُهر بالبحر المتوسط، الذي يُشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي، ويعد نموذجا يحتذى به في مشروعات الإنتاج، لافتا إلى أنّ الحقل أصبح على قمة المساهمين في التنمية المجتمعية ببورسعيد، وإقامة مشروعات يستفيد منها أهالي المحافظة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وهو نموذج نعمل على أن نحذو حذوه في باقي المشروعات.

معدلات حقل ظُهر إنجاز عالمي كبير

وأضاف الملا، خلال انعقاد الجمعية العامة لشركتي بتروشروق وبترول بلاعيم «بتروبل»، عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد موازنتي العام المالي المقبل 2023-2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالي الحالي 2022-2023، أنّ ما تحقق في حقل ظُهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالميا منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسي بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة، يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار الفرص في منطقة امتياز الحقل، مشيدا بالتنسيق الجاري بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في الحقل بقيادة شركة إيني الإيطالية.

خفض التكاليف وتعظيم الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد

وأكد وزير البترول، أنّ الأولوية للإنتاج بالتوازي مع خفض التكاليف وتعظيم الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، موجّها بالاستمرار في وضع الحلول اللازمة لزيادة الإنتاج في ظل التحديات العالمية الراهنة، التي تستدعي العمل بوتيرة سريعة وغير تقليدية، لزيادة موارد الطاقة التي يتطلبها نمو الاقتصاد المصري.

تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بأعلي درجات الانضباط

وشدد الملا على أهمية الاستمرار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بأعلى درجات الانضباط، لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على السلامة، مؤكدا ضرورة مواصلة تحقيق المؤشرات الإيجابية في مجال السلامة مثلما حدث في الفترة الأخيرة.

تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل

وعرض المهندس خالد موافي، رئيس شركة بترول خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق، القائمة بالعمليات في حقل غاز ظٌهر بالبحر المتوسط تحت مظلة بتروبل، ملامح موازنة العام المالي المقبل، موضحا أنّها تشمل تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة واصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار.

ولفت إلى أنّه سيجري تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية، تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة، إضافة إلى المشروعات طويلة المدى للاستفادة القصوى من الأصول وتكاملها، متمثلة في إنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة ظُهر وربطها بضواغط محطة الجميل، إضافة الى ما سيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف، موضحا أنّ قيمة الاستثمارات الجديدة بالموازنة نحو 1.2 مليار دولار.

واستعرض موافي، الموازنة المُعدلة للعام المالي الحالي 2022-2023 لمواصلة تكثيف العمل في تنمية المنطقة الجنوبية من الحقل، والتي جرى بنجاح حفر وإكمال البئر «ظهر-18» ووضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2022.

وتنفيذا لاستراتيجية قطاع البترول الجديدة للمسؤولية المجتمعية، جرى تعظيم المساهمة المجتمعية لمشروع حقل ظهر، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المحيط بمحافظة بورسعيد، وفي مقدمتها إنشاء مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ومشروع الرعاية الصحية.

تنفيذ أعمال تنمية الحقول وزيادة أنشطة الاستكشاف

وشهدت الجمعية العامة لشركة بتروبل، استعراض رئيس الشركة لأهم ملامح موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 والموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2022-2023 باستثمارات قيمتها تتجاوز 800 مليون دولار للعام الواحد، موضحا الخطط المستهدفة لتنفيذ أعمال تنمية الحقول وزيادة أنشطة الاستكشاف بمناطق امتيازها بدلتا النيل أبورديس بجنوب سيناء وبورفؤاد.

حضر أعمال الجمعيات، الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال، رئيس شركة إيجاس ونوابه، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ محمد وسام، مدير قطاع شؤون الغاز بالوزارة، وممثلي الشركاء الأجانب.