وكيل «تعليم كفر الشيخ» يستعرض استعدادات امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا اليوم الخميس، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل ورؤساء أقسام المتابعة ورؤساء أقسام الإحصاء، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي 2024 - 2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور كل من محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام.

الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي 2024 - 2025

وأكد وكيل الوزارة، على أنّ المرحلة المقبلة تحتاج بذل الكثير من العمل والجهد، استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي، مشددًا على ضبط سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية وخروجها بالشكل اللائق، مشيراً إلى أهمية إجراء امتحانات آمنة في مراحل النقل أو الشهادات، والقضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات.

كما وجّه وكيل تعليم كفر الشيخ، بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين من خلال مديري الإدارات التعليمية، محذرًا المراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن منع اصطحاب الطلاب هواتفهم.

تطبيق نظام التقييمات

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ تطبيق نظام التقييمات هو أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس، لافتًا إلى ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب، مع أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.