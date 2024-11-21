عروض فنية متنوعة.. مديرية تعليم كفر الشيخ تحتفل بيوم الطفولة العالمي

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الاحتفالية التي أقامتها إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، بمشاركة جميع الروضات، احتفالًا بعيد الطفولة، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وجاء الاحتفال الذي جرى خلاله تقديم عروض فنية متنوعة، بحضور هاني حمدان، مسئول غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ونيفين الشافعي، موجه أول مركزي المديرية، ونجوى حمدي، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وأحمد عبيد، وكيل الإدارة، وعدد من القيادات التعليمية.

أغاني وطنية ودينية وتراثية احتفالًا بعيد الطفولة

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كورال أطفال، تغنت خلاله الفرقة بباقة متميزة من الأغاني الوطنية والدينية والتراثية، وكرّم وكيل الوزارة، الأطفال المشاركين.

جدير بالذكر أنّه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفولة في 20 نوفمبر من كل عام، ويعود الاحتفال إلى عام 1954 عندما أقرت الأمم المتحدة يوم الطفل العالمي بينما تم إقرار الإعلان العالمي لحقوق الطفل في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 20 نوفمبر عام 1989.