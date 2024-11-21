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عمرو سعد يكشف سبب غيابه عن السينما في الفترة الأخيرة

كتب:

بسمة شطا
07:31 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
عمرو سعد

عمرو سعد

كشف الفنان عمرو سعد، خلال ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، عن سبب غيابه عن السينما بالفترة الماضية.

عمرو سعد يكشف سبب ابتعاده عن السينما

قال عمرو سعد: «أنا بحب السينما بحب الشغلانة دي واللي يشتغل فيها ومحبش حد يقول الفنان دا عامل فيلم تافه أي فنان عمل فيلم هو حلو اللي يعمل حاجة تبسط الناس ميصحش نتفه منه علشان كدا شاغلني أعمل حاجة سقف توزيعها يزيد».

وكشف الفنان عمرو سعد سبب غيابه عن السينما، قائل: «كان عندي تردد كبير في إني اختار وأقرر أقدم عمل ولكن بدأت أتخلص من ده وأقعد أفكر مؤخرا».

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بقلم بسمة شطا