عمرو سعد: حلمت يكون ليا أفيش على سينما كايرو.. وبكيت لما اتحقق

انطلقت منذ قليل ندوة الفنان عمرو سعد المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من محبي الفن والسينما.

عمرو سعد: الإصرار أهم ما في الحياة

وتحدث عمرو سعد خلال ندوته عن «مش أهم حاجة الموهبة أهم حاجة إصرارك على تحقيق ذاتك مفيش حد في العالم معندوش حلم لكن فيه ناس كتير معندهاش قرار أنا قررت أن أكون شخص مؤثر معرفش لأي مدى عرفت أحقق قراراتي بس هفضل وراها».

سعد: مفيش حاجة تقدر تمنعك تحقق قرارك إلا نفسك

وتابع عمرو سعد خلال ندوته فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قائلا: «مفيش حاجة تقدر تمنعك تحقق قرارك إلا نفسك، مفيش محيط يقدر يأثر عليك لازم تشتغل جامد جدا وتصدق ده ولا مرة لما كنت في مسرح الجامعة شكيت إن هبقى بطل سينمائي، كنت مرة معدي من عند سينما كايرو كنت بعدي من هناك كل يوم واقف كدا وأبص على الأفيش وأقول أكيد هبقى هنا ويشاء السميع العليم إن أول أفيش ليا يتحط يبقى على سينما كايرو ونزلت وقفت عند المكان دا وبكيت حسيت إنها علامة بتقولك إنت كنت صح في تفكيرك وجهدك لازم تكمل فيه».