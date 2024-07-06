تفاصيل أول اجتماع لـ كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد

عقد كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، اجتماعه الأول بعد انتخابات البرلمان، التي أسفرت عن فوز حزب العمال على نظيره المحافظين برئاسة ريشي سوناك، حيث حصل الأول على 410 من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، بينما حصل الثاني علي 131 مقعدا، وصنفت هذه النتائج بأنها الأسوأ في تاريخ حزب المحافظين وفقا لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية

خطة الحكومة البريطانية

وحضر الاجتماع الوزراء الجدد في داونينج ستريت، وأجمعوا على «أنه لشرف كبير أن يشاركوا في الحكومة الجديدة».

أشار ستارمر إلى أن لديهم «قدرا هائلاً من العمل الذي يتعين عليهم القيام به» وإعادة التأكيد على «العلاقة الخاصة» مع جو بايدن رئيس أمريكا وإخبار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه يريد «تعاونًا وثيقًا».

وأوضح أن الحكومة سوف تفي بوعدها بالتخلي عن خطة ترحيل رواندا.

وقال ويس ستريتنج وزير الصحة إنه بدأ محادثات مع نقابة الأطباء البريطانية بشأن إضرابات الأطباء المبتدئين، وتعهدت وزيرة النقل الجديدة لويز هايج بتأميم السكك الحديدية البريطانية «في أقرب وقت ممكن».

وعاد ستارمر للحديث مرة أخرى: «كان شرفًا وامتيازًا في حياتي أن أتلقى دعوة من الملك تشارلز الثالث أمس لتشكيل الحكومة لعام 2024.

وتحدث ستارمر عن الأجندة التي تشمل ست خطوات سبق وأن حددها حزب العمال، بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخفض أوقات الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وإطلاق قيادة جديدة لأمن الحدود، وإنشاء هيئة الطاقة البريطانية العظيمة، ومكافحة السلوك المناهض للمجتمع، وتوظيف 6500 معلم جديد.

تعيينات في الحكومة البريطانية

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني الجديد مجموعة من التعيينات الليلة الماضية، التي شملت تعيين راشيل ريفز كوزيرة للمالية، وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية، وديفيد لامي وزيرا للخارجية وأصبحت أنجيلا راينر رسميًا نائبة لرئيس الوزراء واحتفظت بمنصبها في مجال تسوية الأوضاع والإسكان والمجتمعات المحلية.

وعين جون هيلي وزيراً للدفاع، وشبانة محمود وزيرة للعدل، ويس ستريتنج وزيراً للصحة، وبريدجيت فيليبسون وزيرة للتعليم، وإد ميليباند وزيراً للطاقة، وحصل رئيس العلوم السابق في الحكومة باتريك فالانس على لقب النبلاء وتعيينه وزيرا للعلوم.