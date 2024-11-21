حركة تنقلات جديدة في المراكز والوحدات المحلية بمحافظة بالدقهلية

أعلن اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، عن حدوث حركة تنقلات جديدة داخل مراكز وأحياء المحافظة، ومنها مراكز السنبلاوين والمنصورة وأجا وميت غمر وغيرها من المراكز.

حركة تنقلات جديدة في الوحدات المحلية

وقرر السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، أن يتم تطبيق حركة تنقلات جديدة وهي كالآتي:

- ناجي عبد الفتاح محمد من ميت غمر لمركز أجا

- السعيد محمد السيد مخاوف، من مركز ميت غمر لمركز أجا

- تامر ماهر علي من مركز ميت غمر لمركز أجا

- حمدين لطفي قاسم من مركز ميت غمر لمركز أجا

- رضا محمود ذكي من مركز ميت غمر لمركز أجا

- رمضان عبد الرحيم محمد من مركز ميت غمر لمركز أجا

- صبحي أحمد عبد الرحيم من مركز ميت غمر لمركز أجا

- محمود حسين علي حسين من مركز ميت غمر لمركز أجا

- مصطفى محمد مصطفى من مركز ميت غمر لمركز أجا

- محمد مصطفى مصطفى من مركز ميت غمر لمركز أجا

- محروس محمد السيد من مركز المطرية لمركز الجمالية

- إبراهيم جمال عبد الناصر فريد من مركز المنصورة إلى السنبلاوين

- السيد السعداوي حسن من مركز المنصورة إلى مركز السنبلاوين