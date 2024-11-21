يحلق شهرين بدون توقف وينام في الجو.. 10 معلومات صادمة عن طائر الفرقاط

تتميز بعض الطيور بسرعتها الفائقة في الطيران، وأخرى بقوتها وقدرتها على الصيد، بينما يتميز طائر الفرقاط وهو أحد الطيور البحرية كبيرة الحجم بقوة خارقة تمكنه من الطيران المستمر مدة شهرين.. ولكن كيف ينام هذا الطائر؟

معلومات عن طائر الفرقاط

الفرقاط من الطيور السريعة، وتتجاوز سرعته 100 كيلومتر في الساعة، ويمكنه الطيران لمدة شهرين أو أكثر دون أن يهبط على الأرض، وذلك في أثناء هجرته عبر المحيطات، ليس هذا فقط، بل لديه القدرة على النوم خلال التحليق في الجو.

كيف ينام طائر الفرقاط في الجو؟

يقوم طائر الفرقاط بالنوم خلال فترة التحليق في الجو، وذلك عن طريق إيقاف نشاطه الدماغي بشكل كلي لمدة دقيقة تقريبًا في كل مرة ترفعه فيها الرياح إلى الأعلى.

وكشفت بعض الدراسات أن طائر الفرقاط يطير صعودًا ونزولًا، فهو يستفيد من التيارات التصاعدية تحت الغيوم للصعود، كما أنه يستطع التحليق مع فترات من عدم التحرك التام، وفقا لما ذكره موقع «allaboutbirds».

أماكن تواجد طائر الفرقاط

الفرقاط من عائلة الفرقاطيات، رتبة البجعيات، واسمه العلمي Fregata Magnificens، ويعيش في المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية والساحلية والبحرية، كما يعيش في الجزر الواقعة بالمناطق الدافئة على المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي وشرق الباسيفيك من المكسيك حتى الإكوادور، وأيضا يتواجد في جزر فرنسية متفرقة بالمحيط الهندي كجزر جلوريوسو.

ويعتبر الفرقاط هو الطائر البحري الوحيد الذي يختلف فيه الذكر عن الأنثي، حيث يتميز ذكر الفرقاط البالغ بلون أسود لامع من جهة الظهر وأسود باهت من الجهة السفلى، وله عنق أحمر على شكل جيب تحت الحلق وتتضخم خلال موسم التزاوج لجذب الإناث.

الطائر يتغذى على الأسماك والحبار وسلاحف البحر الصغيرة التي تحاول الوصول إلى البحر، كما يقوم بافتراس صغار الطيور البحرية، فهو عبارة عن طيور بحرية كبيرة ذات أجنحة طويلة وزاوية، له ذيل متشعب بعمق وغالبًا ما يكون مغلقًا عند نقطة معينة، كما أن له منقار طويل وقوي مع طرف معقوف بشكل بارز.