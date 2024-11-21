مواعيد نتيجة قرعة الحج 2025 لوزارة الداخلية بالمحافظات.. اعرف طرق الاستعلام

انتهت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية من تلقي طلبات الراغبين في التقدم للحج لعام 2024، وبعد فحص الطلبات المقدمة من المواطنين ومراجعتها، والتأكد من استيفائها الشروط، تستعد الوزارة للخطوة التالية، وهي إعلان النتيجة، والتي تُجرى على مراحل وفقًا لمحافظات الجمهورية.

تفاصيل نتيجة قرعة الحج 2025 لوزارة الداخلية

مع اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م، كانت وزارة الداخلية قد فتحت باب التقديم بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2024 وحتى 16 نوفمبر 2024، وعقب انتهاء مدة التقديم، بدأت الاستعداد لإعلان نتيجة قرعة الحج لعام 2025 في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

موعد نتيجة قرعة الحج 2025 بالمحافظات

وبدأت الوزارة الإعلان عن النتيجة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية منذ أمس الأربعاء 2024-11-20، وتستمر لمدة 6 أيام، حتى الثلاثاء الموافق 2024-11-26، ومواعيدها بالنسبة للمدن والمحافظات المصرية كالتالي:

- الأربعاء 2024-11-20: الإعلان في مديريات أمن: «القاهرة، الشرقية، مطروح».

- الخميس 2024-11-21: إعلان نتيجة القرعة في مديريات أمن: «الجيزة، الإسكندرية، دمياط».

- السبت 2024-11-23: الإعلان بمديريات أمن: «البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء».

- الأحد الموافق 2024-11-24: الإعلان في: «كفرالشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف».

- الإثنين الموافق 2024-11-25: إعلان النتيجة بمديريات: «أسيوط، السويس، البحرالأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية».

- الثلاثاء الموافق 2024-11-26: الإعلان بمديريات أمن «سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية.

طرق لاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج 2025، أتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية.

- الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 0227983000، وتقديم الرقم القومي ورقم الطلب للحصول على النتيجة.

- زيارة مديرية الأمن أو أقسام الشرطة المقيم ناحيتها المتقدم بطلب الحج لمراجعة الكشوف الرسمية التي تشمل أسماء المقبولين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025

وعقب ظهور النتيجة يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 من بوابة الحج المصرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية.

- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي ورقم المصنع «الموجود أسفل يسار البطاقة الشخصية».

- إتمام اختبار التحقق بكتابة الرمز الواضح في اللوحة المخصصة لذلك.

- اضغط على «بحث»: ستظهر النتيجة فورًا سواء بالقبول أو الرفض.