رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة بني سويف

أجرت مديرية أمن بني سويف، اليوم، قرعة الحج 2024 في محافظة بني سويف، حيث يمكن للفائزين الاستعلام عن نتائجهم من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر موقع وزارة الداخلية، لإعلان أسماء الفائزين بأداء مناسك الحج بإجمالي عدد فائزين 204 فائزين.

نتيجة قرعة الحج 2024 في بني سويف

أقيمت قرعة حج 2024 في بني سويف، اليوم، في نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وقيادات مديرية الأمن والأهالي و المتقدمين، حيث استقبل الأهالي النتائج بالزغاريد والدموع لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله.

إحصائيات نتيجة قرعة الحج في بني سويف 2024

وكشفت فعاليات إعلان ‎نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة بني سويف، أن المتقدمين بلغ عددهم 775 لاختيار 204 أشخاص لأداء المناسك و102 احتياطي القرعة.

رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات

وأعلنت وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن قرعة الحج 2024، يمكن الضغط هنا للاستعلام، فضلا عن إعلان مديرية أمن بني سويف، مباشرة بالقرعة العلنية التي جرت بنادي ضباط الشرطة بكورنيش النيل أسماء الفائزين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

يتم الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في بني سويف إلكترونيا كما يلي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية.

- كتابة الرقم القومي للمتقدم.

- كتابة كود التحقق على الموقع.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز.