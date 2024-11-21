ظهور نتيجة قرعة الحج في الإسكندرية 2025.. رابط مباشر للاستعلام

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، عن ظهور نتيجة قرعة الحج لعام 2025 «1446هـ»، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات على المواطنين، حيث تم إجراء القرعة وسط أجواء رسمية بحضور قيادات مديرية الأمن وممثلين عن الجهات المعنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في الإسكندرية 2025

يمكن للمواطنين التعرف على نتيجة قرعة الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية عبر الرابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

- إدخال البيانات المطلوبة:

الرقم القومي.

رقم المصنع «الموجود أسفل يسار البطاقة الشخصية».

- إتمام اختبار التحقق:

كتابة الرمز الواضح في اللوحة المخصصة لذلك.

- النقر على «بحث»: ستظهر النتيجة فورًا سواء بالقبول أو الرفض.

طرق إضافية للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025

لضمان سهولة الوصول إلى نتيجة قرعة الحج 2025، أتاحت وزارة الداخلية المصرية عدة وسائل إضافية:

- الاتصال الهاتفي:

الاتصال بالخط الساخن 0227983000، وتقديم الرقم القومي ورقم الطلب للحصول على النتيجة.

- زيارة مديرية الأمن:

يمكن للمواطنين التوجه إلى أقسام الشرطة أو مديرية الأمن لمراجعة الكشوف الرسمية المعلقة التي تحتوي على أسماء المقبولين.