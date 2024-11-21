مصرع طالب وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة

لقي طالب مصرعه، وأصيب 2 آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بكرداسة، وجرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، بوقوع حادث تصادم، ومصرع شاب وإصابة آخرين.

بالانتقال والفحص وسماع أقوال شهود العيان، تبين أنه في أثناء مرور سيارة ملاكي قيادة «عماد. ر» 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي قيادة «محمد. م» مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وانحرفت السيارة الثانية واصطدمت بكل من «عمرو. أ» 19 سنة طالب «متوفى»، وزميله «محمد. م» 20 سنة طالب، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في أثناء وقوفهما على المحور.

تم التحفظ على السيارة الثانية وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.