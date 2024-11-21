ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والشهادات واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على مؤهلات دراسية مزورة، لإثباتها ببطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (الأجهزة والأدوات التي تستخدم في التزوير - عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير - عدد من أصول ومصدرات لجهات حكومية – 3 هواتف محمولة بأحدهم محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي).

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.