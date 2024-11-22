انخفاض الحرارة 4 درجات ورياح قوية.. تغيرات في الطقس بهذا الموعد

تغيرات جوية مفاجئة تشهدها حالة الطقس بدءا من يوم الأحد المقبل، إذ توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء، ويصاحبها نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

انخفاض درجات الحرارة ورياح قوية

ويعد هذا التغير في حالة الطقس إيذانا بقرب دخول الشتاء وأجوائه الفعلية، إذ يكون النصف الثاني من فصل الخريف أقرب إلى فصل الشتاء ويأخذ بعض سماته، وبذلك نودع الطقس المعتدل الحرارة نهارًا ويكون مائل للدفء، وبارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة يوم الأحد المقبل يحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيت تصل سرعة الرياح من 60 إلى 80 كم في الساعة وارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار، مع وجود فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة، إذ يفضل النزول بجواكت خاصة في الصباح الباكر والأوقات المتأخرة من الليل، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر 2024

وتأتي درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.