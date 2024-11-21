تقلبات جوية حادة من الأحد المقبل.. انخفاض الحرارة وأمطار واضطراب حركة الملاحة

استقرار في الأحوال الجوية شهدته جميع الأنحاء على مدار الساعات القليلة الماضية، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، يتبعه تقلبات حادة في حالة الطقس بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار واضطرابات في حركة الملاحة البحرية بدء من يوم الأحد المقبل، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

منخفض جوي أوروبي يضرب البلاد

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من اليوم وحتى يوم السبت المقبل سنشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والتي تصل بها درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 28 درجة مئوية، ويكون هناك انعدام في فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، وتكون حركة الرياح هادئة بشكل كبير.

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بسبب المنخفض الأوروبي

ولفت «القياتي» في تصريح لـ «الوطن» إلى أنَّه بدء من يوم الأحد المقبل، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، إذ يبدأ تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، إذ نتعرض لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تكون درجات الحرارة بها منخفضة بشكل ملحوظ، مع نشاط رياح قوي على المسطحات المائية للبحر المتوسط والبحر الأحمر والمحافظات، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة والتي تنخفض وتصل العظمى بالقاهرة إلى 23 درجة مئوية.

وأوضح أنَّه بالتزامن مع الكتل الهوائية نتعرض لمنخفض دجوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والذي يؤدي إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، لنشهد بدء من يوم الأحد حالة جوية غير مستقرة مكتملة الأركان، لنشهد نشاط للرياح ملحوظ والذي يزيد من الإحساس بالبرودة.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

وأضاف أنَّ نشاط الرياح الذي يتأثر بالمنخفض الجوي يؤدي إلى اضطراب واضح على البحر المتوسط والأحمر ليكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، لافتا إلى أن تلك الفترة هي فترة تقلبات جوية، لذلك يجب متابعة النشرات الجوية، إذ أن الملابس الصيفية أصبحت غير مناسبة، فيجب ارتداء الملابس الخريفية في فترات النهار مع اصطحاب قطعة ملابس إضافية عند الخروج ليلا وفي الصباح الباكر، مشيرًا إلى أنَّ ذلك المنخفض يستمر لمدة 72 ساعة مع انطلاقه.