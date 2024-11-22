تنفيذ 32 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي في 10 قرى بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وبحضور رؤساء المجالس المحلية والمديريات ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث البدء في تنفيذ 13 ألف وصلة مياه شرب منزلية، و19 ألف وصلة صرف صحي، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 64 كيلومترا طولي لعدد 10 قرى بمركزي أخميم وطهطا ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة المرحلة الثانية.

توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمناطق المحروم

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الاجتماع بحث توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة داخل الحيز العمراني الحالي بالمراكز والقرى المخدومة، بقيمة 150 مليون جنيه، والتي تم اعتمادها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

حصر الشوارع المحرومة بالمراكز والقرى

فيما أشارت المهندسة شيماء محمد نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الحوكمة والترشيد والتخطيط، إلى أنه تم حصر جميع الشوارع المحرومة بالمراكز والقرى المخدومة بخدمة الصرف الصحي بطول 30.5 كيلومتر، كما تم حصر جميع الشوارع المحرومة من خدمة مياه الشرب بطول 61.3 كيلومتر، وتم استعراض المناطق المدرجة خلال الاجتماع، للتأكيد مع الوحدات المحلية بالحصر الذي أجرته الشركة، وإضافة أى شوارع ينطبق عليها الشروط قد لا يكون تم إضافتها للحصر من خلال جواب معتمد من رؤساء الوحدات المحلية، وذلك للوصول بنسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحي داخل الحيز العمراني بنسبة 100%.