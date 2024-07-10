وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف على مستوى الجمهورية

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق، وأعضاء وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.

الإسراع في معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إذ تهدف المبادرة الرئاسية عند الانتهاء من تنفيذها إلى تغطية كامل الريف المصرى بخدمات الصرف الصحي.

الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة

وشدد الوزير على ضرورة التوسع في برامج تدريب ورفع كفاءة العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن استغلال الموارد البشرية، وإعادة توزيع العمالة طبقًا للاحتياجات الفعلية للمشروعات، وتصعيد الكفاءات الشابة للمناصب القيادية والإدارية، وإشراكهم في تحمل المسؤولية، وصقل مهاراتهم لتولي المسؤولية مستقبلًا.

تحقيق طفرة كبيرة في جودة ومستوى الخدمات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، حققت طفرة كبيرة في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك من خلال التوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز الإطار القانوني للقطاع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الإستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلًا من التخلص منها، وفقا لأحدث التقنيات العالمية في المجالات المخصصة، بجانب الاستفادة من الحمأة في توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.