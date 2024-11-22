تفاصيل مرض عادل الفار واللحظات الأخيرة داخل العناية المركزة

رحل الفنان عادل الفار، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 63 عاما، داخل العناية المركزة في أحد المُستشفيات، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل مرض واللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل.

مرض عادل الفار

وقال مصدر مقرب للفنان الراحل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» : «دخل منذ ساعات الفنان عادل الفار العناية المركزة في حالة حرجة، حيث عانى من فيروس وكانسر في الكبد.. لكن شهدت الساعات الماضية تدهورا كبيرا في حالته الصحية، جراء ارتفاع ضغط الدم والسكر، بالإضافة إلى اكتشاف انتشار السرطان في أماكن متفرقة من جسده، ليجد صٌعوبة في التنفس ونقص الأكسجين خلال الساعات القليلة من حياته ويلفظ أنفاسه الأخيرة».

وفاة الفنان عادل الفار

وأعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة عادل الفار، بعد صراع مع المرض قائلا: «البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله، الفنان الكبير والأخ العزيز ، الأستاذ عادل الفار».

وكان مصطفى كامل، أعلن منذ ساعات تدهور الحالة الصحية لعادل الفار قائلا: «رجاءاً من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار.. عادل الفار في حالة حرجة جداً جداً.. يارب ياقادر على كل شيئ.. اللهم أشفه وأعف عنه».