سبب وفاة الفنان عادل الفار عن عمر يناهز 64 عامًا

رحل عن عالمنا الفنان عادل الفار، منذ قليل، بعد قرابة 23 يومًا في العناية المُركزة، إذ كان يُعاني من مرضية عدة، أدت إلى رحيله عن عمر يناهز 64 عامًا.

وكان الفنان عادل الفار، تحدث في تصريحات تليفزيونية، سابقة، عن معاناته مع مرضه بالكبد، وعدم قدرته على الكلام والدخول في شبه غيبوبة، ثم تطور الأمر للإصابة بسرطان الكبد.

عادل الفار يدخل في حالة صحية حرجة

وكان الفنان مصطفى كامل أعلن عبر صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، تفاصيل الحالة الصحية قائلاً: «رجاء من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار.. هو حالته الصحية حرجة جدا جدا.. يا رب قادر على كل شيء.. اللهم اشفه واعف عنه».

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى عاد الفنان مصطفى كامل، ليُعلن وفاة الفنان عادل الفار، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.

كان الفنان عادل الفار، في تصريحات متلفزة، عن فقدانه المؤلم لابنه شادي، مشيرًا إلى أنه دخل في خلافات معه بسبب علاقته بأصدقاء السوء، قبل أن يرحل نتيجة إصابته بمرض السكري.

معلومات عن عادل الفار

وولد الفنان عادل الفار في 20 ديسمبر 1961، وبدأ مشواره الفني أوائل الثمانينات ودخل عالم السينما في التسعينات، وقدم العديد من الأدوار المميزة كمونولوجيست، قبل أن يُحقق شهرة واسعة، ومن أبرز أعماله: «هيستريا، شجيع السيما، زكية زكريا، بون سواريه، حارة البنات».