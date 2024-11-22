6 دول حليفة لـ إسرائيل تتوعد نتنياهو بعد قرار «الجنائية الدولية»: «سنلقي القبض عليه إذا زار بلادنا».. عاجل

ردود فعل واسعة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مُذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كان من بينها، إعلان بعض الدول الأوروبية اعتقال نتنياهو في حال سفره إلى أراضيها، مما يزيد من عزلة رئيس الحكومة الإسرائيلية.

أول دولة.. هولندا

كانت أولى الدول التي أعلنت بشكل رسمي عن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال بنيامين نتنياهو في حال سفره إلى أراضيه هي هولندا، إذ أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، إن السلطات الهولندية ستلقي القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذا دخل الأراضي الهولندية، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وزير دفاع إيطاليا: سنعتقل نتنياهو

وقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن إيطاليا ستضطر إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى البلاد، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن إيطاليا ستدرس مع الحلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

كندا: ملتزمون بأحكام الجنائية الدولية

فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه من المهم أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، مؤكدًا «كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية»، في إشارة إلى تنفيذ قرارها، وهو اعتقال «نتنياهو» و«جالانت».

آيرلندا: نحترم القرار

وعلقت آيرلندا على اعتقال «نتنياهو» و«جالانت»، فقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، إن مذكرات الاعتقال خطوة خطيرة وهامة، مضيفًا: «نحترم القرار، ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها أن يفعل ذلك سريعًا».

بلجيكا تؤيد قرار المحكمة

وأكدت بلجيكا تأييدها لقرار اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، إذ أعلن بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إنه علينا الامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

رد فعل فرنسا

وكانت المفاجأة في قرار فرنسا، والذي لم يوضح ما إذا كانت ستعتقل «نتنياهو» أم لا، حيث علق متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد فعل باريس على قرار الجنائية الدولية سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة، وعلق على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل «نتنياهو» أم لا قائلًا: «إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية».

النرويج في مايو الماضي: سنعتقل نتنياهو

وكان وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، قال في مايو الماضي، حين أعلن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، طلبه بإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.