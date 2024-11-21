عضو الحزب الديمقراطي: أمريكا لن تستطيع وقف إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول بكل جهوده منع قرار المحكمة الجنائية الدولية من الصدور، لكنها أصرت على هذا القرار، وأن الكثير من المطالبين بالسلام في أمريكا، ارتاحوا جدًا لهذا القرار، رغم أن الحكومة الأمريكية معاكسة له.

وأضاف «عيسى»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، خلال برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا هي الحليف الودود لإسرائيل والحكومة الأمريكية تحاول حماية رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال، لكن نتنياهو أجرم كثيرًا خلال السنة الماضية، الإدارة الأمريكية القادمة لن ترضى بهذا القرار، وستكون أكثر دعمًا لإسرائيل.

الجرائد الأمريكية لن تسلط الضوء على هذا القرار

تابع عضو الحزب الديمقراطي: «الولايات المتحدة لن تستطيع وقف إصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وستعمل جاهدة على إنقاذ سمعة نتنياهو»، لافتًا إلى أن الجرائد الأمريكية لن تسلط الضوء على هذا القرار لأنها لا تريد أن ينتشر هذا الخبر.