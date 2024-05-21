أول دولة تهدد بالقبض على نتنياهو حال صدور مذكرات اعتقاله

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج هي أول دولة أوروبية هددت باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت حال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقهما.

النرويج تنتظر الحكم على نتنياهو

إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية النرويجي، قال إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق «نتنياهو» و«جالانت» من الجنائية الدولية في لاهاي، فسنضطر لاعتقالهما إذا وصلا إلى النرويج.

مدعي «الجنائية الدولية» يعلن سعيه إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين

وكان كريم خان المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية أعلن سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أعلنته الجنائية الدولية في بيان لها.

وقال المدعي العام للمحكمة إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

من جانبه، قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه إعلان فقط من المدعي العام للمحكمة بأنه سيقدم طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والأمر متروك بعد ذلك لقضاة المحكمة للبت في الأمر في الوقت المناسب.