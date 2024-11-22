مروان موسي وعفروتو يُشعلان احتفالية ضخمة بالعاصمه الإدارية

أحيا نجما الراب مروان موسى، وعفروتو، احتفالية ضخمة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد كبير من الطلاب من مختلف المراحل والجنسيات.

مروان موسى يشعل أجواء احتفالية العاصمة الإدارية

وأشعل مروان موسى، الحفل بمجرد صعوده على خشبة المسرح بعدد كبير من أغانيه المُميزة، منها «بطلة العالم»، و«حدوتة ألماني» و«تيسلا وشيرتون» وأيضا «برازيلي وأسمر»، الذي شاركه فيها الغناء النجم عفرتو، والذي حضر كضيف شرف للحفل.