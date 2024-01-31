الصور الأولى من حفل زفاف مطرب الراب عفروتو

يحتفل مطرب الراب عفروتو بحفل زفافه حاليا، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أفراد عائلته وعدد من أصدقائه المقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من جلسة التصوير التي جمعت عفروتو بعروسه، وتبين إنها من خارج الوسط الفني.

وكان مطرب الراب عفروتو، احتفل بخطوبته في شهر سبتمبر 2023، حضرها صديقه مطرب الراب مروان موسى، الذي هنأه حينها عبر حسابه الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

«بلاد» آخر ألبومات عفروتو

يذكر أن ألبوم «بلاد»، يُعد آخر الألبومات الغنائية التي طرحها عفروتو، وتكون من 5 أغنيات أبرزها أغنية «دبلة» التي قدمها بطريقة الدويتو مع زياد ظاظا.