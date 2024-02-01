«عروسته قلدته وغنى مع رضا البحراوي».. 7 مشاهد من حفل زفاف عفروتو

نشر مطرب الراب عفروتو، مقاطع من حفل زفافه، الذي أقيم مساء أمس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، وظهر خلالها يمازح العروس بحركات كوميدية قبل التقاط الصور الأولى لهما.

عفروتو، طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية «بلاد»، ويضم مجموعة من الأغاني، منها دويتو «الدبلة»، يجمعه بزياد ظاظا.

حفل زفاف عفروتو

وتستعرض «الوطن» أبرز لقطات ومشاهد حفل زفاف مطرب الراب عفروتو، الذي سبق وأعلن خطبته في شهر سبتمبر الماضي.

- أقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى.

- العروس من خارج الوسط الفني.

رضا البحراوي وعفروتو

- حضر حفل الزفاف عدد من نجوم الراب.

- شارك في إحياء الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي.

- قام عفروتو بمشاركة «البحراوي» مقطع من أغنية «ابعتهاله».

- ارتدى عفروتو في حفل الزفاف «جاكتي بدلة» مختلفين، الأول باللون الأسود والثاني أبيض.

- في لقطة طريفة قامت العروس بتقليد حركات عفروتو في كليبات أغانيه.