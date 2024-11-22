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مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: قرار الجنائية الدولية تاريخيًا

كتب:

محمود هاني
02:06 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - أرشيفية

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - أرشيفية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، لقناة القاهرة الإخبارية، إن العالم كله اليوم يقف من أجل إنفاذ القانون الدولي، وتنفيذ مذكرة الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت.

وأضاف، أن قرار الجنائية الدولية تاريخيا، ونريد للعدالة الدولية أن تأخذ مجراها.

وتابع: «قرار الجنائية الدولية قانوني خالص، ولا نقبل بتسييس قرارات المحكمة».

وزاد: «على الدول الموقعة على ميثاق روما العمل على تنفيذ قرارات الجنائية الدولية».

سقوط 3 شهداء بغارة للاحتلال على بلدة دير الزهراني 

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسقوط 3 شهداء بغارة للاحتلال على بلدة دير الزهراني بالنبطية جنوبي البلاد، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

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